Um ano após estreia e 8kg mais forte, Vitinho fica perto de deixar o Palmeiras

A carreira do meia Vitinho, do Palmeiras, teve uma gigante reviravolta no intervalo de um ano. Se no dia 21 de junho de 2016 o jogador das categorias de base estreou no clube na vitória por 2 a 0 sobre o América-MG, exatamente um ano depois ele vive a expectativa de ser negociado por empréstimo com o Barcelona B, com a possibilidade de ser efetivado no futuro.

O diretor de futebol do clube catalão, Raul Sanllehí, esteve no Brasil para cuidar da negociação. O Palmeiras deve receber cerca de R$ 5,5 milhões pelo empréstimo por uma temporada, com o valor já fixado para uma possível compra futura do jogador de 19 anos. Todos os direitos econômicos pertecem ao clube alviverde. O Barcelona B acaba de ser promovido à segunda divisão espanhol.

O último ano do jogador foi bastante movimentado. Após fazer quatro partidas pelo Palmeiras em 2016, Vitinho recebeu atenção especial da comissão técnica. "Ganhei oito quilos, da base para o profissional. Estou ficando um pouco mais forte", contou Vitinho em janeiro. Mais do que massa muscular, o garoto foi tratado com cuidado também pelos dentistas do clube, que corrigiram no paciente um problema na mandíbula.

O ano de 2017 começou com Vitinho integrado ao profissional, um pedido do então treinador Eduardo Baptista. O meia trocou a disputa da Copinha pela pré-temporada com o clube. A participação dele foi positiva, ao ter marcado o primeiro gol como profissional no amistoso com a Chapecoense, em janeiro, na Arena Condá. A partida terminou empatada em 2 a 2.