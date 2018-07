Um ano depois, São Paulo segue sem pagar comissão por Dória

A passagem de quatro meses e 18 jogos de Dória pelo São Paulo ainda não está resolvida. O zagueiro foi emprestado pelo Olympique de Marselha e chegou como reforço há um ano. Desde então, o time do Morumbi não pagou ao empresário Jolden Vergette o valor da comissão, segundo agente, embora a equipe francesa tenha liberado o negócio sem receber dinheiro em troca.

O Estado teve acesso aos contratos do atleta, assinados no começo de fevereiro de 2015. O acordo previa que o agente recebesse R$ 900 mil na operação, valor que é praticamente o dobro dos quatro salários recebidos por Dória no período em que defendeu o São Paulo.

O zagueiro recebia R$ 113 mil por mês, sem contar direitos de imagem. O acordo da comissão era por pagamentos ao empresário em duas parcelas: uma, em fevereiro de R$ 600 mil, e outra, em abril no valor de R$ 300 mil, com multa moratória de 5% por atraso sobre cada uma delas. Nenhuma delas foi paga, segundo o agente.

"Ainda não recebi o pagamento. Estou tentando resolver com eles amigavelmente. Aguardo uma posição", disse Vergette. O São Paulo também confirma o atraso no pagamento e explicou que vive um processo de readequação financeira na nova gestão e tem buscado normalizar várias pendências.

Os contratos com Dória têm as assinaturas de quatro dirigentes do clube e duas testemunhas. O presidente do São Paulo na época, Carlos Miguel Aidar, afirmou que a negociação foi malsucedida e admitiu não ter sido atento ao caso. “Foi tudo tocado pelo futebol profissional. Os contratos vêm prontos para assinar, já com a assinatura de todos e eu era o último. Então, nem me dei conta da comissão”, explicou ao Estado.

Pela sua assessoria de imprensa, o São Paulo afirmou que o valor se justifica porque Dória era disputado na época por outras equipes brasileiras. Segundo o clube, o empresário tinha a liberação total do Olympique para negociar o atleta. Na ocasião a diretoria topou a vinda por considerar o jogador de 21 anos promissor e pela necessidade de um defensor canhoto para reforçar o time para a Copa Libertadores. Dória está emprestado pelo time francês ao Granada, da Espanha.