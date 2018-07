Um clássico entre Corinthians e Palmeiras dos sonhos

SÃO PAULO - O Pacaembu vai tremer neste domingo com o clássico Corinthians e Palmeiras. E nós queremos que você forme um esquadrão dos sonhos dessas duas equipes. Fizemos o desafio no Facebook. Imagine um Corinthians de todos os tempos para enfrentar uma equipe imaginária do Palmeiras, que está próximo de completar seu centenário (2014).

Mas quem seriam esses jogadores? Do elenco atual dos dois times, teria algum atleta escalado por você?

O momento é bom para as duas equipes na temporada. O anfitrião começa a se mostrar na Libertadores e a ganhar confiança para o campeonato que escolheu para priorizar. O Corinthians vai com tudo para cima do Palmeiras depois de assumir a liderança do Grupo 6 da competição.

O Palmeiras também se arrumou depois da chegada de Barcos e companhia. O Palmeiras ainda não perdeu no Paulistão. Vai ser jogaço com os atuais elencos. Imagine se entrasse em campo os melhores times da história das duas agremiações.