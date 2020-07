Um dia antes de perder amigo, Alê Oliveira pediu desculpa por encontro com Rodrigues Rodrigues

O comentarista Alê Oliveira fez um depoimento emocionante na última segunda-feira sobre a situação do apresentador Rodrigo Rodrigues, do Grupo Globo, que na ocasião estava internado em estado grave. Um dia antes da morte do amigo, confirmada nesta terça, Oliveira pediu desculpas por ter se encontrado com ele recentemente em São Paulo. Dias após essa conversa, os dois foram diagnosticados com o novo coronavírus.

"Algumas pessoas sabem que eu estou passando por um momento pessoal complicado, né? Problemas delicados de família e tal. E muita gente me estendeu a mão, e fico grato por isso. Mas ninguém me estendeu a mão como o Rodrigo, tanto que ele colocou o apartamento dele em São Paulo à minha disposição. Mas por causa dessa visita, a coisa não saiu como a gente esperava para ele", relatou Alê durante o programa "De Placa", produzido pela Turner, para o YouTube.

Rodrigues, conhecido como o RR, teve a morte confirmada nesta terça-feira, no Rio, depois de complicações decorrentes do novo coronavírus. O apresentador do SporTV teve uma trombose venosa cerebral e não conseguiu se recuperar. O jornalista estava fora da rotina na emissora há mais de duas semanas, quando se afastou para cuidar da saúde. Um dos últimos trabalhos dele foi no dia 9 de julho, quando apresentou o programa Troca de Passes.

Rodrigues e Oliveira mantinham uma amizade de muito tempo. Os dois foram colegas de trabalho na ESPN e no Esporte Interativo e costumavam se encontrar nas horas vagas. A última conversa entre os dois foi justamente no início do mês, quando Oliveira esteve em São Paulo no apartamento do amigo.