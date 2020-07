Um dia após anúncio, Botafogo dá camisa 8 e lança linha de produtos sobre Kalou

O Botafogo já busca capitalizar com a contratação de Salomon Kalou. Um dia após anunciar a chegada do jogador marfinense, o clube confirmou que o atacante vai vestir a camisa de número 8 e lançou um site (http://www.kalounofogao.com/) para a venda de produtos alusivos ao jogador.

No site, o Botafogo disponibiliza camisas oficiais personalizadas com o nome e o número de Kalou, camisas com referências ao atacante e à Costa do Marfim, além de máscaras e copos. E sócios do clube terão descontos na compra dos produtos.

Kalou vai assinar um vínculo até o final de 2021. O atacante, de 34 anos, se juntará a outro estrangeiro com bastante experiência no futebol internacional, o japonês Keisuke Honda.

O reforço construiu toda a sua trajetória no futebol na Europa. O atacante deu seus primeiros passos como jogador profissional na Holanda, por Feyenoord e Excelsior. Depois, defendeu o Chelsea, fazendo parte do elenco que faturou a Liga dos Campeões em 2012. Ainda atuou pelo Lille e estava desde 2014 no Hertha Berlin, tendo ficado sem contrato ao término da temporada na Alemanha.

O novo reforço do Botafogo também possui longa trajetória pelo seleção da Costa do Marfim. Ele foi convocado para as edições de 2010 e de 2014 da Copa do Mundo, tendo marcado 28 gols em 97 jogos. Agora sob o comando de Paulo Autuori, deve compor o trio ofensivo do time alvinegro com Luiz Henrique e Pedro Raul.

"A gente fica ansioso, eu particularmente, para jogar com ele, ver como é o futebol dele. É um cara renomado, vai passar experiência para o grupo e confiança para o time. Quero tentar extrair o melhor possível dele, já vi alguns vídeos. Pretendo aprender no dia a dia com ele, absorver e dar o meu máximo dentro de campo", elogiou Luis Henrique, de apenas 18 anos, na expectativa de atuar ao lado de Kalou.