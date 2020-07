Um dia após chegar no Acre, Bruno participa de primeiro treino pelo Rio Branco

Um dia depois de desembarcar na capital do Acre, o goleiro Bruno já participou do treino da equipe do Rio Branco, clube que o contratou no início da semana, nesta sexta-feira à tarde, no CT José de Melo, sob orientação do técnico João Mota.

O ex-jogador de Flamengo e Atlético-MG fez exercícios específicos com o preparador de goleiros do clube e também esteve presente em um trabalho técnico, juntamente com todo o elenco. Como ocorreu no aeroporto na sua chegada em Rio Branco, Bruno posou para fotos com fãs que estiveram no centro de treinamento.

Aos 35 anos, Bruno poderá defender o Rio Branco-AC no segundo turno do Campeonato Acreano, no Campeonato Brasileiro da Série D e na Copa Verde.

Após liberação do Governo do Acre para o reinício dos treinos, o Rio Branco retomou as atividades na quarta-feira, mas ainda sem realizar os testes para se detectar possíveis casos de covid-19.

Bruno foi condenado pela Justiça a mais de 20 anos de prisão pelo sequestro, assassinato e ocultação de cadáver da ex-namorada e modelo Eliza Samudio, ocorrido em 2010. Nesse momento, ele cumpre sua pena no regime semiaberto.

O goleiro tenta retomar a carreira, mas por enquanto teve apenas passagens curtas no futebol. No início deste ano, o Operário-MT desistiu da contratação de Bruno após protestos de torcedores. O mesmo já havia acontecido com o Fluminense de Feira.

Ainda em 2014, o Montes Claros, então na segunda divisão de Minas Gerais, contratou Bruno. No entanto, o goleiro ainda cumpria pena em regime fechado e não pôde atuar.

Já em 2017, após habeas corpus, Bruno acertou com o Boa Esporte Clube e chegou a realizar cinco partidas antes de voltar para a prisão. Em 2019, atuou por meio tempo pelo Poços de Caldas.