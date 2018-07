Um dia após deixar Inter, Argel volta ao comando do Figueirense

Praticamente 24 horas após deixar o comando do Internacional, o técnico Argel Fucks teve confirmada na noite desta segunda-feira sua volta ao Figueirense. Argel voltará ao clube catarinense 11 meses depois de pedir demissão, justamente para treinar o Inter. Ele vai substituir Vinícius Eutrópio, que foi demitido pela diretoria do Figueirense nesta manhã.

Será a terceira passagem de Argel pela equipe de Florianópolis. Em 2012, teve pouco brilho no comando do time. Mas, em 2014, fez bom retorno ao evitar o rebaixamento no Brasileirão e levar o Figueirense no ano seguinte ao título catarinense, decidido no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Argel deve ser apresentado oficialmente nesta terça, quando também deve reiniciar os trabalhos no clube. O treinador fará sua reestreia na noite de quarta-feira, no duelo de ida contra a Ponte Preta, pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

No Figueirense, sua maior missão será novamente evitar a queda na Série A. O time catarinense ocupa no momento a 17ª posição da tabela, dentro da zona de rebaixamento. Foi a sequência de resultados ruins, que empurrou o time para a zona da degola, que causaram a demissão de Eutrópio.

Argel volta ao time de Santa Catarina após não suportar a sequência de seis jogos sem vitória - quatro derrotas e depois empates - no Internacional após perder para o Santa Cruz, por 1 a 0, em Recife (PE), no domingo.