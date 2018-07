Um dia após marcar gol pela seleção, Willian perde a mãe

Morreu nesta quarta-feira a mãe do meia-atacante Willian, da seleção brasileira e do Chelsea. Maria José travou uma luta por mais de dois anos contra um tumor na cabeça, que fez com que ela passasse por diversas cirurgias. Nos últimos dias, a saúde de Dona Zezé, como era conhecida, piorou e o jogador ficou sabendo do falecimento de sua mãe quando estava no Canadá, em conexão para a Inglaterra, onde se reapresentaria ao seu clube.

No jogo contra a Venezuela, na última terça-feira, Willian marcou o segundo gol da vitória por 2 a 0 e foi bastante abraçado pelos jogadores, que estavam cientes da gravidade da situação vivida por sua mãe. "Deu para sentir que eles têm um carinho muito grande por mim, todos vieram me abraçar. Fico muito feliz por isso", disse o meia-atacante, após o jogo disputado em Mérida, na Venezuela.

Na semana passada, quando a seleção se preparava para o jogo contra o Bolívia, em Natal, a saúde da mãe de Willian piorou e ele chegou a comentar sobre o assunto nas redes sociais, mas evitou dar maiores explicações. Mesmo abalado, participou normalmente das duas partidas.

O enterro de Dona Zezé será nesta quinta-feira, na cidade de Ribeirão Pires, em São Paulo. Em seguida, o atacante viaja para se reapresentar ao Chelsea.