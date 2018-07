Um dia após punição, empresa de apostas rompe com Luis Suárez

Menos de um dia após ter sido punido com a suspensão que o tirou da Copa do Mundo , Luis Suárez já sofre consequências com seus contratos de patrocinadores. A empresa 888Poker, destinada a jogos e apostas na internet, encerrou o seu vínculo com o atacante uruguaio, que, inclusive, já retirou imagens relacionadas à empresa de suas páginas oficiais do Twitter e ao Facebook.

"Lamentavelmente, depois do comportamento de Suárez durante a partida entre Uruguai Itália , 888Poker decidiu terminar a sua relação com o atacante imediatamente", divulgou a empresa, através de seu site oficial, relembrando que o acordo tinha sido assinado poucos meses antes do Mundial e que, apesar do talento e capacidade do camisa 9 uruguaio, não seriam aceitas condutas antidesportivas durante a Copa do Mundo.

Ciente do término do contrato, o administrador das páginas oficiais de Luis Suárez na internet removeu imediatamente as imagens de capa, que faziam relação à empresa. Em seu lugar, foi colocada uma foto da torcida uruguaia em um estádio durante a Copa. O mais curioso da imagem é que aparecem diversos torcedores com a camisa do Brasil e um deles está vestido com o uniforme do São Paulo, time brasileiro que tem relação próxima com os uruguaios.