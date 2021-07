Um dia depois de ser demitido pelo Vasco, Marcelo Cabo é o novo técnico do Goiás

A dança das cadeiras dos treinadores na Série B do Campeonato Brasileiro continua com tudo. Nesta terça-feira, a diretoria do Goiás acertou com Marcelo Cabo, que deixou o Vasco no dia anterior. Tanto que ele acompanha o jogo do time contra o Botafogo, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 13.ª rodada.

O treinador chega acompanhado do auxiliar Gabriel Cabo e do preparador físico Tiago Melsert, que tambpem foram dispensados pelo Vasco na última segunda-feira.

"Marcelo Cabo é o novo treinador do Goiás Esporte Clube. Seja muito bem-vindo, professor! Vamos em busca do nosso objetivo!", escreveu o Goiás em seu site oficial.

Com o acerto, Marcelo Cabo vai conseguir o feito de comandar os três principais clubes do Estado de Goiás. Foram duas passagens pelo Atlético Goianiense - na primeira foi campeão da Série B do Brasileiro, em 2016 - e uma pelo Vila Nova.

Além dos clubes goianos e do Vasco, o treinador acumula passagens por Volta Redonda, Macaé, Resende, Ceará, Figueirense, Guarani, CSA e CRB. No Goiás, Marcelo Cabo vai substituir Pintado, que deixou o comando no último final de semana depois do empate sem gols com o Londrina, em Goiânia.