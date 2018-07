Vardy, atacante do Leicester, é denunciado após expulsão

Um dos artilheiros do Campeonato Inglês, o atacante Jamie Vardy foi denunciado nesta segunda-feira pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês) por conduta imprópria na partida do Leicester City contra o West Ham, no domingo. O jogo terminou empatado em 2 a 2, deixando o Leicester mais perto do título.

Vardy foi denunciado por ter reclamado de forma agressiva contra a arbitragem após ser expulso de campo, no início do segundo tempo. Ele levou o segundo cartão amarelo, seguido do vermelho, por suposta simulação em lance no qual foi derrubado na área por Ogbonna, aos 11 minutos.

Com o vermelho, Vardy já é desfalque certo do Leicester para o jogo contra o Swansea City, domingo que vem, em casa. Agora, com a denúncia, ele poderá ser suspenso por mais jogos. Antes de ser expulso, o atacante abriu o placar da partida aos 18 minutos do primeiro tempo. Foi seu 22º gol no campeonato, se igualando a Harry Kane, do Tottenham, na artilharia do Inglês.

A FA também denunciou o próprio clube por não controlar seus jogadores quando o árbitro marcou pênalti em favor do West Ham, aos 38 minutos do segundo tempo. Tanto o clube quanto o jogador tem prazo até quinta-feira para apresentarem suas defesas.

A partida entre Leicester e West Ham foi marcada pela polêmica na arbitragem. Além do pênalti não marcado sobre Vardy e sua expulsão, o Leicester contestou a penalidade marcada em favor do adversário. O West Ham, por sua vez, criticou outro pênalti, marcado para o anfitrião, nos acréscimos. Foi a cobrança nos instantes finais que definiu o empate por 2 a 2 no placar.