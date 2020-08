Um dos destaques do PSG, Di Maria quer repetir título europeu conquistado em 2014

O argentino Di Maria foi um dos destaques da histórica classificação do Paris Saint-Germain à final da Liga dos Campeões na vitória, por 3 a 0, sobre o RB Leipzig, em Lisboa, nesta terça-feira. O canhoto relembrou que em 2014, pelo Real Madrid, conquistou o título europeu neste mesmo palco, ao golear o Atlético de Madrid por 4 a 1.

"Ganhei aqui em 2014. Temos um grupo muito forte, no qual todos estão cientes de que podemos fazer história para o clube. Hoje fizemos um jogo 100%. Tínhamos de deixar tudo em campo para conseguirmos a classificação, fomos com tudo para cima e estamos na final". Disse o autor do segundo gol do PSG.

Di Maria não quis opinar sobre o possível adversário na decisão de domingo, que sairá do duelo desta quarta-feira entre Bayern de Munique e Lyon. "Vai ser um jogo difícil. Estas semifinais mostram que as ligas francesa e alemã estão no mesmo nível das outras grandes ligas."

O argentino afirmou que ficou muito triste pelo fato de ficar de fora da equipe nas quartas de final por causa de contusão. "Mas nós mostramos grande união. Quem entra dá conta do recado e quem está de fora torce pelo sucesso da equipe. Este pode ser nossa diferença."