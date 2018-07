Um dos líderes do Palmeiras, Bruno tem futuro incerto no clube

SÃO PAULO - Com ou sem salvação de rebaixamento, Bruno é um dos jogadores cujo futuro no Palmeiras é mais incerto. Mesmo assim, o goleiro é um dos jogadores que não têm fugido das responsabilidades. Bruno tem se colocado como um dos líderes do elenco no momento de maior crise.

Assim como fazia Marcos, ele tem agido como uma espécie de porta-voz do elenco nos piores momentos. Depois da derrota para o Náutico, foram dele as palavras mais contundentes sobre o momento complicado e também foi ele quem chamou a responsabilidade para o time. "Agora, se tivermos que enfiar a cara na frente da bola para ela não entrar nós vamos fazer. Temos que lutar até o fim."

Mas não é de hoje que Bruno tem demonstrado traços de liderança no elenco. Mesmo não sendo considerado um ídolo, como Marcos Assunção, Barcos ou Valdivia, desde que o Palmeiras começou a demonstrar que iria lutar contra o rebaixamento Bruno passou a assumir um papel de liderança. Bem articulado, o goleiro não tem medo de enfrentar câmeras e microfones – algo incomum entre jogadores.

Suas atitudes têm dado a ele um respeito crescente no vestiário. Entre os colegas, Bruno já é visto como um dos atletas que encabeçam o elenco.

Mas toda a dedicação do goleiro neste momento não tem impedido que apareçam as críticas com relação às suas atuações em campo.

Para a diretoria, Bruno não consegue se firmar como titular e não passa a segurança necessária para ser considerado o sucessor ideal de Marcos – uma tarefa nada fácil e que já "queimou" Deola, hoje, no Vitória, no primeiro semestre.

Os conselheiros contrários à permanência de Bruno como titular admitem que ele tem demonstrado caráter pela maneira como tem encarado a crise e a cada vez maior chance de rebaixamento. Mas dizem que ele não pode ser titular, uma vez que até na Portuguesa não passou da reserva, em 2011.

A posição de goleiro está no topo das prioridades do clube para reforçar o time em 2013. A contratação de Dida, hoje na Portuguesa, é tratada como estratégica para o Palmeiras.