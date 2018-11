'Um empate é suficiente, mas o Vasco jogará para vencer', diz Thiago Galhardo

O elenco do Vasco realizou na tarde desta quarta-feira, no CT do Almirante, em Vargem Pequena, mais um treino de preparação para o duelo decisivo contra o Ceará, no domingo, às 17 horas, no Castelão, em Fortaleza. Presente nesta atividade, o meio-campista Thiago Galhardo também concedeu entrevista coletiva e exibiu confiança na conquista de um bom resultado, que livraria o time do risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

O jogador reconheceu que um empate já será ótimo para o time vascaíno, mas garantiu que a sua equipe jogará para buscar um triunfo nesta rodada final do Brasileirão. "Não temos a responsabilidade de vencer, um empate é suficiente, mas o Vasco entra em campo para vencer, para ganhar, todas as vezes que entra em campo. Iremos para lá pensando na conquista dos três pontos, em fazer um grande jogo", ressaltou.

E o fato de o Ceará não correr mais risco de queda para a segunda divisão nacional não ilude Thiago Galhardo, que lembrou que um gol marcado fora de casa poderá garantir aos vascaínos uma situação mais tranquila que poderá ser importante neste momento em que uma eventual derrota poderá ser fatal para o time, dependendo dos outros resultados da rodada.

"As palavras de ordem são tranquilidade e equilíbrio. Precisamos saber que teremos 90 minutos de jogo e não vamos jogar bem durante todo esse tempo. Teremos um momento de oscilação, mas precisamos saber sofrer. Aquela coisa de sofrer de uma forma confortável, podendo a qualquer momento encaixar um contra-ataque para matar o jogo. Equilíbrio para segurar a tensão, a ansiedade, e tranquilidade para executar tudo que treinamos", analisou.

O controle emocional e a coragem também foram exaltados pelo jogador como fatores de peso nesta luta contra o rebaixamento. "É excelente ter a oportunidade de jogar no Vasco quando o momento está bom, mas é preciso ter personalidade e colocar a cara quando o momento não é dos melhores. Temos que assumir as responsabilidades e fazer tudo para manter o clube na primeira divisão. Teremos mais 90 minutos contra um adversário difícil, que já escapou do rebaixamento e contará com o apoio de um estádio lotado, mas precisamos fazer a nossa parte", alertou.

O treino desta quarta-feira contou com a participação de todos os jogadores que estão à disposição do técnico Alberto Valentim para o duelo com o Ceará, incluindo os que foram titulares contra o Palmeiras no último domingo, em São Januário.

O Vasco ocupa hoje a 15ª posição do Brasileirão, com 42 pontos, apenas dois à frente do América-MG, que encabeça a zona de rebaixamento, em 17º lugar, e enfrentará o também ameaçado Fluminense, 14º, com os mesmos 42 pontos dos cruzmaltinos, às 17 horas de domingo, no Maracanã.