Um mês após assinar contrato, Vecchio é oficializado no Santos

O Santos oficializou nesta segunda-feira mais um reforço. O meia argentino Emiliano Vecchio, que já estava treinando com o elenco no CT Rei Pelé, assinou contrato até 31 de dezembro de 2019 e agora é jogador santista. Ele estava jogando no Catar SC, equipe de Doha.

"Eu estava morando no Qatar e tinha possibilidade de seguir, continuar jogando lá. Mas quando surgiu a possibilidade de jogar no Santos, não pensei duas vezes, conversei com a minha família e topei. É um time muito grande. Estou muito feliz por ter recebido esta proposta", disse o jogador.

Já no dia 10 de maio, a esposa do jogador, Anabela Vecchio, postou nas redes sociais foto do jogador assinando contrato. Mas só nesta segunda-feira o Santos oficializou isso, ainda que ele só possa fazer sua estreia a partir de 20 de junho, quando abre a janela internacional de transferências.

Revelado pelo Rosario Central, o meia de 27 anos passou por período destes no Real Madrid em 2008. Não foi aproveitado e passou discretamente por times menores da Espanha. Em 2009, foi contratado pelo Corinthians, mas não chegou a atuar. Acabou emprestado ao Grêmio Barueri, onde também teve poucas chances. Depois se destacou no futebol chileno, atuando pelo Unión Española e Colo Colo. Em seis meses no Catar, Vecchio fez quatro gols em 11 partidas.