Um mês após título, Paulinho faz 1.º treino no Tottenham

LONDRES - Um mês depois de conquistar com a seleção brasileira o título da Copa das Confederações, em troféu obtido com a vitória por 3 a 0 sobre a Espanha, em 30 de junho, no Maracanã, o volante Paulinho fez nesta quarta-feira o seu primeiro treino no Tottenham com os seus novos companheiros de clube.

Contratado junto ao Corinthians, o jogador vinha curtindo um período de férias concedidas pelo clube inglês, tendo em vista a sua participação na Copa das Confederações. Neste período, o atleta chegou a comemorar com os ex-companheiros corintianos o título da Recopa Sul-Americana e até ganhou medalha durante a cerimônia de premiação, no último dia 17, no Pacaembu, embora tenha se despedido do clube antes da primeira partida desta decisão diante do São Paulo.

Paulinho exibiu bastante descontração neste primeiro treino no Tottenham, no qual esteve lado a lado com o volante brasileiro Sandro. Os dois, inclusive, têm chances de atuarem juntos como titulares da equipe inglesa, que realiza pré-temporada e no próximo sábado fará amistoso contra o Monaco, no Stade Louis II, na França.

Em boas condições físicas e contratado por 20 milhões de euros, Paulinho espera poder fazer a sua estreia pelo Tottenham já neste confronto em solo francês. Depois deste duelo, o time fará amistoso contra o Espanyol, no próximo dia 10, na Inglaterra, antes de estrear no Campeonato Inglês contra o Crystal Palace, dia 18, fora de casa.