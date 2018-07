Um novo filme sobre o Corinthians: ‘Ser Campeão é Detalhe: Democracia Corinthians’

SÃO PAULO - O documentário ‘Ser Campeão é Detalhe: Democracia Corinthians’ conta um pouco do que é o Corinthians, abordando feitos dentro e fora de campo por meio de depoimentos de jogadores que já vestiram a camisa do time, membros de comissão técnica e pessoas que, de certa forma, fizeram parte da história do clube.

Trata-se de um curta que começou a ser produzido em 2008, como parte da disciplina de conclusão de curso na Unicamp. O filme começou de maneira independente, quando ainda todos da equipe eram recém-formados, e acabou com produção da DNA Filmes.

O TEMA

Em meio a uma estrutura falida e conservadora, um clube brasileiro consegue alterar as regras do jogo. Não objetiva títulos, mas condições dignas de trabalho baseadas no diálogo e no respeito. Tem direção de Gustavo Forti Leitão e Caetano Biasi, com produção de Rubens Passaro e Rogério Porto.

O lançamento do ‘Ser Campeão é detalhe’ está marcado para 8 de dezembro, no Museu do Futebol, em sessão aberta ao público. Depois da exibição haverá um debate com personalidades do documentário.

No dia 9, o filme será liberado na internet e redes sociais. O filme tem depoimentos de Sócrates, Wladimir, Zenon, Biro-Biro, Washington Olliveto, Juca Kfouri, Adilson Monteiro Alves, Waldemar Pires, Sérgio Scarpelli, Mário Travaglini, professor José Paulo Florenzano e Plínio Labriola.