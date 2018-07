Um raio-x dos confrontos das quartas de final da Copa dos Campeões

SÃO PAULO - Os oito times que continuam sonhando com o título da Copa dos Campeões entram nas quartas de final "no escuro", porque pela primeira vez o sorteio que define os cruzamentos das semifinais não ocorreu junto com o que estabeleceu os confrontos das quartas, nesta sexta, Nyon. As quatro equipes que sobreviverem entrarão num outro sorteio, marcado para o dia 12 de abril, para saber contra quem jogarão nas semifinais. Veja a seguir uma análise dos próximos jogos:

1 - BAYERN x JUVENTUS

Sem dúvida é o confronto mais equilibrado das quartas de final. Os dois times lideram com folga seus campeonatos e estão com a mão na taça. Na Alemanha, o Bayern tem 20 pontos de vantagem sobre o Borussia Dortmund e há apenas mais 27 em disputa. Na Itália, a Juve tem nove pontos a mais do que o Napoli a dez rodadas do fim da competição. O Bayern tem muitas opções para o ataque (Ribéry, Robben, Mandzukic, Thomas Müller e Mario Gomez), mas a defesa anda fraquejando. No último jogo, o time perdeu em casa para o Arsenal por 2 a 0 – resultado que só não o eliminou porque havia vencido por 3 a 1 em Londres. A Juve tem a melhor defesa da competição. Joga com três zagueiros (Bonucci, Barzagli e Chiellini) e conta com Buffon, um dos melhores goleiros do mundo. Seu meio de campo tem três homens que sabem o que fazer com a bola: Pirlo, Vidal e Marchisio.

Datas

Jogo de ida: 2 de abril em Munique |Jogo de volta: 10 de abril em Turim

Campanha do Bayern

5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 18 gols a favor (melhor ataque) e 10 gols contra. O artilheiro é Thomas Müller com quatro gols. O time alemão foi quatro vezes campeão da Copa dos Campeões.

Campanha da Juventus

5 vitórias e 3 empates, 17 gols a favor e 4 contra (melhor defesa). O artilheiro é Quagliarella com quatro. A Juventus tem dois titulos da competição.

2 - PSG X BARCELONA

O diretor esportivo do clube francês, Leonardo, resumiu bem a situação de sua equipe: "O sorteio não podia ter sido pior para nós. Vamos jogar contra o melhor time." Além da excelência de seu futebol e do entrosamento de uma equipe que nos últimos quatro anos ganhou dois títulos e chegou a duas semifinais, o Barcelona chega supermotivado pela maneira como passou das oitavas. Depois de ter perdido por 2 a 0 para o Milan na Itália, ofereceu um recital no jogo de volta e venceu por 4 a 0. O time de Xavi, Iniesta e Messi lidera o Campeonato Espanhol com 13 pontos de vantagem sobre o Real Madrid. O PSG colhe os frutos dos pesados investimentos feitos pelo grupo do Catar que o comprou há dois anos e contratou jogadores como Ibrahimovic, Thiago Silva, Lavezzi, Pastore, Lucas, Verratti e Ménez. Na partida de ida, o PSG não poderá contar com Ibra, que terá de cumprir o segundo jogo de suspensão pela expulsão na primeira partida das oitavas contra o Valencia. Lucas, que tomou uma pegada forte no tornozelo e anda de muletas, corre contra o tempo para se recuperar.

Datas

Jogode ida: 2 de abril em Paris

Jogo de volta: 10 de abril em Barcelona

Campanha do PSG

6 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 17 gols a favor e 5 gols contra. O artilheiro é Lavezzi com cinco. O Paris Saint-Germain nunca faturou a Copa dos Campeões.

Campanha do Barcelona

5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 15 gols a favor e 7 gols contra. O artilheiro é Messi com sete. O Barça já ganhou o torneio quatro vezes.

3 - REAL MADRID X GALATASARAY

O sorteio foi generoso com o Real Madrid, que escapou dos adversários mais poderosos. Só não foi perfeito porque a partida de volta será na Turquia, o que o obrigará a tomar a iniciativa para fazer o resultado em casa no primeiro jogo. A equipe não se sente muito confortável quando tem de sair para atacar, porque sua arma preferida é contragolpe. Provavelmente terá de volta o goleiro e capitão Casillas, que ficou fora dos confrontos com o Manchester United nas oitavas por causa de uma fratura na mão esquerda. A equipe turca passou raspando pela fase de grupos (conseguiu os mesmos 10 pontos que o Cluj, que foi eliminado), mas se reforçou para o restante da competição com o meia holandês Sneijder (ex-Inter) e o atacante marfinês Drogba (que estava na China). Seu grande destaque é Yilmaz, que marcou oito dos 11 gols feitos pelo time e divide a artilharia com Cristiano Ronaldo.

Datas

Jogo de ida: 3 de abril em Madri

Jogo de volta: 9 de abril em Istambul

Campanha do Real Madrid

4 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 18 gols a favor (melhor ataque) e 11 gols contra. O artilheiro é Cristiano Ronaldo com oito. O time espanhol ganhou 9 vezes a Copa.

Campanha do Galatasaray

4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 11 gols a favor e 9 gols contra. O artilheiro é Yilmaz com oito. O Galatasaray tenta seu primeiro título na competição.

4 - MÁLAGA X BORUSSIA DORTMUND

O time espanhol faz bonito em sua primeira participação no torneio. Na fase de grupos, ficou na frente na chave que tinha o Milan, e nas oitavas eliminou o bicampeão Porto. O técnico chileno Manuel Pellegrini está repetindo o que fez em 2006 com o Villarreal, que caiu nas semifinais diante do Arsenal. O destaque é o habilidoso meia Isco. O Borussia Dortmund é o atual bicampeão alemão e joga um futebol rápido e ofensivo, com destaque para os meias Göetze e Reus e o atacante polonês Lewandowski. É um dos dois invictos da competição (o outro é a Juventus), e na fase de grupos ficou à frente do Real Madrid.

Datas

Jogo de ida: 3 de abril em Málaga

Jogo de volta: 9 de abril em Dortmund

Campanha do Málaga

4 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 14 gols a favor e 6 gols contra. Os artilheiros são Isco e Eliseu com três. Nunca ganhou o torneio europeu.

Campanha do Borussia

5 vitórias e 3 empates, 16 gols a favor e 7 gols contra. O artilheiro é Lewandowski com 5. Tem um título da Copa dos Campeões em sua história.