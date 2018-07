Uma breve história do Atlético-GO Fundado em 2 de abril de 1937, o clube tinha simpatizantes de Flamengo e São Paulo entre seus criadores. O uniforme, com as cores vermelho e preta, é inspirado no time carioca, enquanto o escudo lembra o da equipe do Morumbi. Em 2001, seu estádio foi demolido para a construção de um shopping em Goiânia e a agremiação esteve perto de ser extinta. Dois anos depois, caiu para a segunda divisão estadual. A partir de 2005, com a ajuda de torcedores, reconstruiu seu estádio. Em 2008, o Atlético-GO ganhou o Brasileiro da Série C, e, no ano seguinte, realizou seu maior sonho ao chegar à elite. Subiu duas divisões seguidas. Desde então, vem conseguindo se manter como força do Estado, superando o Goiás. Veja suas conquistas: Brasileiro da Série C (1990 e 2008), Goiano: 12 (1944/47/49/55/57/64/70/85/88 e 2007/10 e 2011)