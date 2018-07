Uma breve história do Atlético Mineiro Fundado por um grupo de estudantes, é o clube mais antigo de Minas Gerais. Fez a primeira partida um ano depois: bateu o Sport Club Futebol (já extinto) por 3 a 0. Aníbal Machado, que depois viraria escritor, foi o autor do primeiro gol de sua história. A partir dos anos 30, o Atlético passou a se destacar. Em 1937, foi campeão dos campeões do Brasil, o primeiro título nacional do clube. Nos anos 40, seu ídolo era o goleiro Kafunga. Na década de 60, viu o crescimento do Cruzeiro, liderado por Tostão. A retomada só ocorreu na década seguinte, com a chegada do técnico Telê Santana. Em 1971, ganhou o primeiro Brasileirão. Dadá Maravilha foi o artilheiro. Nos anos seguintes teve Reinaldo. A geração ainda consagrou Toninho Cerezo, Paulo Isidoro, Éder, Nelinho e Palhinha. Em 2005 caiu para a segunda divisão, mas voltou no ano seguinte.