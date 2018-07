Uma breve história do Botafogo

SÃO PAULO - O Botafogo é cria de outros Botafogos do século 19. Alguns remadores do Clube Guanabarense abandonaram a instituição em 1891 para fundar o Grupo de Regatas Botafogo, que mais tarde (1894) virou o Club de Regatas Botafogo. Nessa mesma época, dois amigos, Flávio Ramos e Emmanuel Sodré, tiveram uma ídeia: formar um time de futebol. O sonho virou realidade em 12 de agosto de 1904, quando os rapazes fundaram o Electro Club, primeiro nome do Botafogo Football Club. O time que conhecemos hoje, originou-se em 8 de dezembro de 1942, com a fusão entre o Club de Regatas e o Football Club. Foi quando se decidiu pela nome de Botafogo Futebol e Regatas.O Fogão, no entanto, carrega a data de 1904 como sendo a de sua criação. Em 1912, a prefeitura do Rio cedeu o terreno na rua General Severiano, onde seria construída a sede do clube.

Os títulos do Botafogo

Campeonato Carioca: 19

1907/10/12/30/32/33/35/48/57/61/62/67/68/89/90/97/2006/10

Torneio Rio-São Paulo: 4

1962/64/66 e 1998

Campeonato Brasileiro: 2

1968/95

Conmebol: 1

1993