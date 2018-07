Uma breve história do Cruzeiro

Fundado em 2 de janeiro de 1921 por esportistas da colônia italiana de Belo Horizonte, o Cruzeiro surgiu com o nome de Palestra Itália, e só ganhou a atual denominação em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. Só a partir da década de 1930 o Cruzeiro passou a aceitar atletas de outras nacionalidades que não fosse a italiana. Foi nos anos 60 que o Cruzeiro se consolidou como grande força do futebol brasileiro. Em 1966, venceu a Taça Brasil, colocando ponto final a uma hegemonia de cinco anos do Santos de Pelé. O time tinha craques como Tostão, Piazza e Dirceu. Também a partir da década de 60, com a inauguração Estádio do Mineirão, o Cruzeiro protagonizou grandes duelos. Nos anos 70, o clube fatura seu primeiro título internacional, a Libertadores de 1976, em final diante do argentino River Plate. No mesmo ano, deixou escapar o Mundial de Clubes diante do Bayern de Munique.

Os títulos do Cruzeiro

Libertadores: 2

1976/97

Recopa: 1

1998

Campeonato Brasileiro: 2

1966 e 2003

Copa do Brasil: 4

1993/96 e 2000/03

Campeonato Mineiro: 36

1926/28/29 e 1930 e 1940/43/44/45 e 1956/59 e 1960/61/65/66/67/68/69 e 1972/73/74/75/77 e 1984/87 e 1090/92/94/96/97/98 e 2003/04/06/08/09 e 2011