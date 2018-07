Uma breve história do Divino

SÃO PAULO - Ademir da Guia jogou durante 16 anos no Palmeiras. O craque das passadas leves disputou 901 partidas: 509 vitórias, 234 empates e 158 derrotas. Fez 153 gols. Estes números o colocam como o jogador que mais vezes atuou pelo clube e como o terceiro maior artilheiro da história do Palmeiras, atrás apenas de Heitor (327) e César Maluco (180).

Ademir da Guia é um dos três jogadores que foram homenageados com um busto fixo na sede do Palmeiras, erguido em 1986. Os outros dois pertencem a Junqueira, zagueiro dos anos de 1930 e 40, e Waldemar Fiume, o polivalente craque dos anos 1940 e 50. Depois da construção do novo estádio, há a possibilidade de o goleiro Marcos ter também seu busto no clube.