Uma breve história do Flamengo

RIO - O Flamengo começou no remo. Um grupo de amigos decidiu comprar seu próprio barco para fundar em novembro de 1895 o Grupo de Regatas do Flamengo. Usava as cores azul e dourado antes de se firmar com o rubro-negro. Com o tempo, o Flamengo passou a olhar para um esporte que começava a ser praticado no Rio, o futebol. Até 1911, o clube fez jogos amadores. Dissidentes do Fluminense foram formar o time do Gávea. As conquistas começaram anos 40, quando o técnico Flávio Costa montou um supertime, com Zizinho, Jaime, Pirilo e Jair da Rosa Pinto. No fim da década de 60, ainda franzino, aparecia na Gávea um menino apelidado Zico, que faria história no futebol brasileiro. Os anos 80 foram dourados para o Flamengo. Ganhou o primeiro Campeonatro Brasileiro, a Libertadores e o Mundial.

Os títulos do Flamengo

Campeonato Carioca: 32

1914/15/20/21/25/27/39/42/43/44/53/54/55/63/65/72/74/78 e 79, 1981/86/91/96/99 e 2000/01/04/07/08/09 e 2011

Torneio Rio-São Paulo: 1

1961

Campeonato Brasileiro: 6

1980/82/83/87/92 e 2009

Copa do Brasil: 2

1990 e 2006

Libertadores: 1

1981

Mundiais de Clubes da Fifa: 1

1981