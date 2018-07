Uma breve história do Fluminense

RIO - Um jovem garoto de classe média, Oscar Cox, voltou da Suíça em 1901 decidido a fundar um clube de futebol. Um ano depois nascia o Fluminense. O Flu foi criado para o futebol. Nos anos de 1910, o britânico Henry Welfare marcou 137 gols nas campanhas do tricampeonato estadual. Quem também marcou época nas Laranjeiras foi atacante Preguinho, autor de 184 gol. Ganhar era com o Fluminense. Não demorou para a fama se estender para fora do Rio, com conquistas importantes, como o Rio-São Paulo. Bons jogadores passaram pelo clube na década de 1960, como Felix, Marco Aurélio, Mickey, Flávio e Cafuringa. O elenco de 73 revelou uma série de pratas da casa: Carlos Alberto Pintinho, Kléber, Marco Aurélio e Rubens Galaxe. Nascia naquela época, sob a batuta de Rivellino, um timaço que começou a ser chamado de Máquina. Na década de 80, outra equipe de encher os olhos, com Ricardo Gomes, Branco, Washington e Assis e Romerito.

Os títulos do Fluminense

Campeonato Carioca: 30

1906/07/08/09 e 1911/17/18/19/24/36/3738 e 1940/41/46/51/59 e 1964/69/71/73/75/76 e 1980/83/84/85/95 e 2002 e 2005

Copa Rio: 1

1952

Torneio Rio-São Paulo: 2

1957/60

Copa do Brasil: 1

2007

Campeonato Brasileiro da Série C: 1

1999

Campeonato Brasileiro: 3

1970/84 e 2010