Uma breve história do Grêmio

PORTO ALEGRE - O Grêmio é de 1903, nasceu da reunião de 33 descobridores da novidade esportiva chamada "foot-ball", que chegava ao Brasil no começo do século. Cândido Dias da Silva era um espectador e entusiasta do esporte. Tinha uma bola debaixo do braço e graças a ela foi introduzido ao futebol. Aprendeu as regras e virou um dos fundadores do Grêmio. Em 1909, o primeiro Gre-Nal: Grêmio 10 a 0. Durante os anos em que esteve à frente do clube, Saturnino comandou a construção do Olímpico. Na segunda metade dos anos 70, campanha entre os torcedores gremistas, liderada pelo presidente Hélio Dourado, arrecadou recursos para a conclusão do andar superior do estádio. As obras duraram quatro anos.

Os títulos do Grêmio

Campeonato Gaúcho: 36

1921/22/26/31/32/46/49/56/57/58/59 e 1960/62/63/64/65/66/67/68 e 1977/79/80/85/86/87/88/89 e 1990/93/95/96/99 e 2001/06/07 e 2010

Campeonato Brasileiro da Série B: 1

2005

Campeonato Brasileiro: 2

1981/96

Libertadores: 2

1983/85

Recopa: 1

1996

Copa do Brasil: 4

1989/94/97 e 2001

Mundiais de Clubes da Fifa: 1

1983