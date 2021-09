Uma década entre ‘musas’ e um dérbi na final do Brasileirão Feminino

Não precisa nem ter tanta idade para lembrar. Há menos de uma década, nas tardes de sábado, era possível ver mulheres disputando um título em TV aberta com o “uniforme” dos principais times do Brasil. Mas não se engane. Elas não estavam ali para jogar futebol, e sim desfilando no concurso ‘Musa do Brasileirão’. Naquele ano de 2011, por exemplo, venceu a representante do Fluminense.

Campeonato Brasileiro Feminino? Nem existia. O torneio só foi criado em 2013, em uma parceria da Confederação Brasileira de Futebol com a Caixa Econômica Federal. De lá para cá, ele se consolidou e nesta 9ª edição, de 2021, é decidido por uma das maiores rivalidades do futebol nacional (forjada na categoria masculina). O dérbi Corinthians x Palmeiras.

No último domingo, 12, o Timão bateu o rival por 1 a 0 no jogo de ida da grande final, no Allianz Parque, com um golaço de cobertura de Gabi Portilho. A partida decisiva será no dia 26, às 21h, na Neo Química Arena. Os torcedores alvinegros e alviverdes puderam e poderão ver a decisão em TV aberta (Band), fechada (SporTV), no YouTube (Desimpedidos) e até pelo TikTok. Com narradoras e ex-jogadoras nos comentários.

O termo ‘narradoras’ é algo tão novo que, enquanto escrevia este texto, o corretor automático do Google sugeriu que eu trocasse a palavra por ‘narradores’. O corretor que se vire porque a presença de mulheres no futebol, seja com microfone na mão ou bola no pé, só tende a aumentar.

Mas nem sempre foi assim. O concurso de musas mencionado no início do texto é só um exemplo de como as mulheres foram vistas por muito tempo longe do papel de protagonismo no futebol.

O ‘Musa do Brasileirão’ foi criado em 2006 pelo grupo Globo, até hoje detentor dos direitos de transmissão do torneio masculino, e entre 2008 e 2013 era exibido como um quadro do Caldeirão do Huck. Sim, o mesmo Huck que agora está nos domingos. Os tempos mudaram mesmo. Mas isso são outros quinhentos…

Enquanto a Globo se preocupava em mostrar modelos desfilando de biquíni, o futebol feminino nacional tinha rara visibilidade e contava apenas com um torneio nacional, organizado de maneira precária pela CBF: a Copa do Brasil, que durou de 2007 a 2016, no sistema mata-mata.

Nada contra as participantes do concurso de ‘musa’. Muitas delas inclusive fizeram carreira na televisão e participaram de outros programas. O problema é o contexto maior em que estavam inseridas: o de objetificação da mulher no futebol.

O regulamento do Campeonato Paulista Feminino em 2001 falava em exaltar a “beleza e sensualidade” das jogadoras “para atrair o público masculino”. Na época, Renato Duprat, vice-presidente da Federação Estadual de SP, afirmou à Folha de S. Paulo que jogadora de cabelo raspado não poderia atuar. E o presidente da FPF, Eduardo José Farah, foi categórico: “Temos que tentar unir a imagem do futebol à feminilidade”.

E não foi só a federação. Em 2011, para iniciar as festividades do seu centenário e “atrair olhares” para o futebol feminino, o Santos lançou um calendário com fotos sensuais do seu elenco principal. Tímidas, as atletas tiveram que colocar roupa de praia e desfilar para fotógrafos.

“Elas foram bem e mostraram para o público como são bonitas”, disse Marta ao site Globo Esporte. À época, a craque estava se despedindo do Santos para jogar no Western New York Flash, dos EUA, mas acompanhou o desfile das ex-companheiras de time. Tenho convicção que a camisa 10 da Seleção, e muitas daquelas jogadoras hoje tem uma visão diferente sobre esse ensaio.

Se nos anos 1990, a Placar trazia fotos de jogadoras apenas de calcinha e camisa, em 2019, a revista dedicou-se pela primeira vez a publicar uma edição exclusiva para o futebol feminino.

Mas por que a mentalidade dos canais de TV, revistas, clubes, federações e das jogadoras mudaram? Dois pontos ajudam a explicar.

O primeiro é a primavera feminista que tomou conta de países, especialmente na América Latina, e teve sua influência no futebol. Na Argentina, a própria seleção nacional fez campanha pelo direito de decisão da mulher e pela Lei de Aborto, aprovada por lá no fim do ano passado.

Em segundo lugar, a influência que essa pressão externa causou nas estruturas internas, levando mulheres finalmente a cargos de comando no futebol.

No passado, a ‘musa do Brasileirão’, o calendário das jogadoras do Santos e o regulamento do Paulistão Feminino de 2001 foram elaborados, em sua maioria ou integralmente por homens. No presente, a CBF tem a competente Aline Pellegrino como coordenadora de competições, a bicampeã olímpica Pia Sundhage como técnica da seleção principal e paga diárias iguais para jogadoras dos times masculino e feminino do Brasil.

Tudo está em perfeitas condições? O escândalo de assédios sexuais do presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, mostra que não.

Mas ao menos dentro de campo, o Brasil evolui muito bem. Com muitos jogos tecnicamente bons, o Brasileirão teve sua edição mais organizada em 2019. Sem esquecer da Série A2, vencida pelo Red Bull Bragantino, além da Série A3 e da Supercopa do Brasil que serão disputadas a partir de 2022. O País ainda conta com dois torneios nacionais de base: sub-18 e sub-16.

Ainda que tudo tenha começado com uma imposição da Conmebol de obrigar seus clubes associados a terem times femininos para poder disputar os torneios masculinos.

Seguimos o passo de outros países como Estados Unidos e Inglaterra, com ligas bem organizadas. Já é possível a algumas temporadas assistir à Champions Feminina na TV por assinatura e, a partir deste ano, as ligas inglesa e italiana tem jogos exibidos nos canais ESPN, Fox Sports e no serviço de streaming Star+. É questão de tempo até o Brasileirão Feminino, ao menos em suas fases finais, ganhar espaço na Globo.

Não se pode medir o futebol feminino com a régua da categoria masculina. Enquanto as mulheres foram proibidas por lei de jogar bola entre os anos 1940 e 1970, e só jogaram sua primeira Copa do Mundo em 1991, os homens desfrutam do esporte desde o início do século passado.

Mas, como bem disse Ana Thaís Matos, comentarista do SporTV na transmissão do dérbi do último domingo, “o futebol feminino tem suas próprias narrativas”. E essas narrativas não se contam só pela subjugação ou preconceito, mas também pelo talento de tantas craques de ontem e de hoje. Marta, Sissi, Formiga, Pretinha, Kátia Cilene, Cristiane, Roseli. Para citar apenas algumas.

A última década foi de transformações para um esporte que pode transformar a vida de muitas mulheres. Que os próximos dez, vinte, trinta anos tragam ainda mais revoluções.

EM TEMPO

A edição de 2021 da Libertadores Feminina será disputada entre os dias 3 e 21 de novembro com sede no Paraguai e a grande final no Uruguai, no estádio Centenário, em Montevidéu. O Brasil tem três times representantes: Corinthians, Avaí/Kindermann e a Ferroviária, atual campeã. Os grupos serão sorteados no próximo dia 24. Ainda não há confirmação de transmissão, mas a última edição foi exibida pela Conmebol TV, BandSports e Band.

E tem seleção brasileira nos próximos dias: o time de Pia enfrenta a Argentina em dois amistosos em Campina Grande e em João Pessoa, na Paraíba. Os jogos são na próxima sexta, 17, com transmissão do SporTV, e na segunda, 20, no SporTV e na Globo. Ambos às 16h.