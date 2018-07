Uma jornada nada fabulosa

SÃO PAULO - Luis Fabiano está acostumado a sair ovacionado pela torcida, desfrutando os louros de herói das partidas, mas ontem o camisa 9 experimentou a amarga sensação de ser um dos responsáveis diretos pela derrota. A grande chance do jogo esteve em seus pés, mas o atacante bateu muito mal o pênalti e facilitou a defesa de Felipe. Foi a segunda cobrança seguida desperdiçada, mas desta vez ele desistiu de falar que estavam "secando" para reconhecer que, ao menos na marca da cal, a sua fase não anda das melhores.

"É uma mistura de fatores. Escolhi o canto errado, mas paciência, às vezes a gente perde. O Rogério não falou nada, eu que disse pra ele que o momento não é bom e é melhor eu não bater pênaltis", disse o jogador, que viu Fred abrir um gol de vantagem na briga pela artilharia (está 16 a 15 para o camisa 9 do Fluminense). Os próprios companheiros admitiram que o erro acabou sendo fundamental para a derrota. "O jogo ainda estava empatado, né? Se saíssemos na frente colocaríamos mais pressão no Flamengo, que precisaria sair mais para o jogo", lamentou Osvaldo.

Para completar a tarde infeliz do principal goleador da equipe, ele ainda sentiu um desconforto no músculo adutor da coxa esquerda e precisou ser substituído no intervalo. Depois de quatro jogos seguidos pela equipe, ele se vê às voltas com os problemas musculares que infernizam sua temporada.

Luis Fabiano tem hoje mais um desafio pela frente, dessa vez no banco dos réus. Indiciado pelo STJD por tentar simular um pênalti na vitória sobre o Palmeiras, ele pode pegar uma suspensão de até seis partidas. Caso receba a pena máxima, não atua mais no Campeonato Brasileiro. "Não estou nem um pouco preocupado, até porque não fiz nada. Levei uma bolada, foi claro, a imagem mostrou. Espero que nada aconteça e que eu possa continuar jogando."