UMA SELEÇÃO BRASILEIRA EM BUSCA DE IDENTIDADE

Quando o Brasil massacrou a Espanha por 3 a 0 na decisão da Copa das Confederações, em junho de 2013, Felipão e Parreira concluíram que o time e o grupo estavam prontos para jogar e ganhar a Copa do Mundo no ano seguinte. Bastava convocar a maioria dos atletas, enxertar na lista dos 23 um ou outro jogador com mais versatilidade e sustentar o modelo de jogo e o espírito de luta. Àquela altura, na visão do treinador e do coordenador, a seleção era imbatível.

Após a conquista das Confederações, Felipão e Parreira, até então taxados de ultrapassados, viraram salvadores da pátria. A eles se atribuiu o resgate do orgulho de acreditar de novo na seleção. Os dois anos de incerteza da era Mano Menezes haviam ficado para trás. Os comandantes começaram a acreditar no discurso que eles mesmo criaram do enorme favoritismo do Brasil na Copa.

Outro fator, esse determinante para o excesso de confiança dos chefes da seleção, era a fórmula encontrada para o Brasil atropelar os adversários: marcação com pressão na saída de bola do inimigo e uma avalanche nos primeiros 15 minutos em busca do primeiro gol. Esse estilo de jogo e mais o embalo da torcida no apoio ao time não dariam a menor chance aos adversários.

Um ano depois, e com raros amistosos para aprimorar essa tática do abafa, Felipão e Parreira não perceberam que algo de diferente deveria ter sido feito. Os adversários do Brasil estudaram o jeito de a seleção jogar e como evitar o massacre dos 15 minutos iniciais. Criaram antídotos e conseguiram neutralizar essa arma.

Após o drama da classificação nos pênaltis contra o Chile, Parreira admitiu que apostar no modelo da Copa das Confederações não foi uma boa estratégia da seleção para a Copa. Em conversa com o Estado, ele recorreu a 2005. “Se a Copa do Mundo fosse três meses depois da Copa das Confederações de 2005 teríamos sido campeões na Alemanha”, disse. “Um ano depois, tudo mudou. A concentração dos jogadores e as exigências do Mundial mudaram e paramos nas quartas”, lembra o coordenador, na época técnico da seleção.

A história se repetiu agora. O modelo vitorioso de 2013, ressaltou o coordenador, não se encaixou com a seleção agora na Copa. Apesar de o grupo ser o mesmo do ano passado, o nível de concentração, a pressão em cima dos jogadores e a atmosfera de uma Copa não têm nada do que o time viveu no ano passado. Daí a dificuldade que o Brasil enfrentou na Copa.