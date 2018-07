Uma semana antes, estreia corintiana na Copa do Brasil já mobiliza torcida em MG

Com filas enormes na porta da sede social da Caldense, em Poços de Caldas (MG), torcedores já quase esgotaram os ingressos para o jogo entre o time da casa e o Corinthians, que marca a estreia da equipe paulista na Copa do Brasil e será realizada em 8 de fevereiro.

Nos dois primeiros dias de venda, os 7.200 ingressos quase chegaram ao fim. Na manhã desta quarta-feira, restavam menos de 1.500 entradas, a maioria para torcedores da Caldense. A expectativa é de que não sobre nada até o fim da tarde, pois o movimento nas bilheterias segue intenso.

A diretoria do clube mineiro chegou a analisar propostas para transferir a partida para outras localidades interessadas, mas acabou optando por jogar mesmo em Poços de Caldas, no Estádio Ronaldão. Ele tem capacidade para 7.600 pessoas, mas teve o público máximo reduzido em 400 lugares por medida de segurança.

Os torcedores da casa ficarão na arquibancada coberta e os corintianos, que terão 4 mil lugares, na arquibancada descoberta. Mas no fim desta manhã, a Caldense anunciou que restavam apenas poucos ingressos de meia-entrada para a torcida do time paulista.

CALENDÁRIO

Antes desse jogo em Minas Gerais pela Copa do Brasil, o Corinthians estreia no Campeonato Paulista no próximo sábado, contra o São Bento, em Sorocaba. Já a Caldense iniciou a disputa do Campeonato Mineiro com derrota, por 1 a 0, para a URT, no último fim de semana.