Umtiti se machuca, desfalca França e vira mais um problema no Barcelona

A maré não é de sorte para os defensores do Barcelona. Depois de Piqué, Alba, Mathieu e Aleix Vidal, agora é o francês Samuel Umtiti que está machucado. O defensor sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda enquanto treinava com a seleção da França nesta quarta-feira e foi cortado.

De acordo com a Federação Francesa de Futebol (FFF), Umtiti foi liberado pelo técnico Didier Deschamps para voltar a Barcelona e, para o seu lugar, foi convocado Eliaquim Mangala, do Valencia.

Umtiti tem só 22 anos e trocou o Lyon pelo Barcelona no começo da temporada em uma transação de 25 milhões. Com a lesão de Piqué, ele ganhou espaço com Luis Enrique e já foi titular em seis partidas no Campeonato Espanhol.

Cortado da seleção francesa, ele não participa do importante duelo contra a Suécia, sexta-feira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, e também não enfrenta a Costa do Marfim, terça-feira, em amistoso.