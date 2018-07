Under Armour homenageia torcida do São Paulo em novo uniforme

A Under Amour apresentou nesta quinta-feira a nova camisa do São Paulo. O time usará o uniforme nesta quinta-feira contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil. Para celebrar a força da torcida, a empresa criou sinais gráficos da nova marca d’água ao redor do escudo que representam a vibração dos fãs.

“Nosso objetivo foi materializar no uniforme toda a vibração dos fãs capaz de elevar a garra dos jogadores até mesmo nos momentos mais difíceis. É exatamente isso o que guia o espírito de luta da Under Armour, celebrando a influência da torcida na determinação e performance dos atletas”, diz Thaiany Assad, Head de Marketing da Under Armour Brasil.

O modelo lançado tem uma nova gola em formato "henley" e as mangas são predominantemente brancas. Assim como a versão anterior, a camisa de jogo conta com a tecnologia Coolswitch, que é aplicado no tecido e ajuda a afastar o calor do corpo do atleta, ajudando na alta performance esportiva.

"É um orgulho para o São Paulo lançar mais uma camisa desta grande parceria com a Under Armour. Nosso manto é lindo e está cada vez mais tecnológico, reafirmando a tendência de modernização do clube. A homenagem à vibração da torcida é um merecido reconhecimento a todos os são-paulinos, que vêm dando ao clube em 2017 uma média de público histórica", disse Vinicius Pinotti, Diretor de Marketing do São Paulo.

As novas camisas já estão à venda e os preços variam de R$ 199,90 na versão Oficial Infantil até R$ 349,90 na versão Performance (com tecnologia UA Coolswitch). Na segunda-feira, os jogadores Gilberto, Luiz Araújo e Júnior Tavares estarão às 19h na Brand House da Under Armour, no Morumbi Shopping, em São Paulo, autografando as camisas compradas na loja naquele dia.