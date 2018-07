União Barbarense contrata técnico Claudemir Peixoto

A apresentação do treinador ocorreu já nesta segunda-feira à tarde. Peixoto começará a trabalhar com o elenco na terça-feira. Ele chega para assumir a vaga que estava sendo ocupada por Moisés Egert, que entregou o cargo após a derrota para o Palmeiras, por 1 a 0, no último domingo, no Pacaembu.

O desafio para o novo comandante será tentar livrar o clube do rebaixamento. Após oito jogos, o União soma apenas cinco pontos e aparece na penúltima colocação. Está à frente do São Caetano apenas nos critérios de desempate, já que tem melhor saldo de gols: -7 a -12.

O primeiro confronto de Peixoto será apenas na próxima sexta-feira, quando o Barbarense visita o Oeste, em Itápolis, na abertura da décima rodada.