União Barbarense vence após 11 rodadas e ganha sobrevida no Paulistão

LINS - O União Barbarense colocou fim no jejum de vitórias no Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira, derrubou o Linense, por 3 a 2, de virada, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins, e voltou a sair de campo com três pontos após 11 jogos e mais de dois meses. A partida foi válida pela 15.ª rodada.

A última vitória havia sido sobre o Mirassol, por 2 a 1, fora de casa, no dia 24 de janeiro, pela segunda rodada. O resultado positivo reacendeu as esperanças de permanência do Barbarense na elite do Paulistão. Isto porque o time subiu para o 17.º lugar, com 11 pontos.

Com a derrota, por outro lado, o Linense manteve os mesmos 21 pontos, mas caiu para o nono lugar, devido à vitória do Bragantino sobre o Ituano, por 1 a 0. Deixa a oitava posição pelo número de gols marcados: 23 a 21. Além disso, o time de Lins perdeu pela primeira vez jogando dentro de casa.

Em busca da recuperação, o Linense tomou iniciativa da partida. Encontrando bastante espaço para jogar nas costas dos volantes dos visitantes, Fernandinho comandou as ações de ataque do Linense. O meia criou a primeira chance de gol em chute de fora da área, que obrigou Walter a fazer boa defesa. Aos 18 minutos, porém, o goleiro não pode fazer nada, quando Fernandinho fez jogada individual dentro da área e bateu cruzado.

O gol acordou o União Barbarense, que passou a pressionar bastante. Bachin teve duas boas oportunidades. Na mais clara, o atacante desviou cruzamento rasteiro de Cesinha, à esquerda de Leandro Santos.

No final do primeiro tempo, Alex tentou o cruzamento de perna esquerda, mas a finalização foi na direção do gol e encobriu o goleiro, igualando o marcador.

Animado pela finalização que deixou tudo igual, Alex resolveu arriscar logo aos dois minutos e virou o marcador. Desta vez "por querer", o lateral bateu de longe e fez um golaço.

Os visitantes, porém, não tiveram muito tempo para comemorar, pois no minuto seguinte Fausto desviou cruzamento de Tarracha e deixou tudo igual. Novamente, o Barbarense cresceu após ser vazado. Em seguida, aos 6 minutos, Bachin aproveitou falha da defesa e testou firme para recolocar os visitantes na frente.

Com o resultado, o Linense se lançou ao campo de ataque, mas, muito nervoso, não conseguiu criar jogadas. O União conseguiu segurar bem a pressão e levar o resultado para casa. No final, Caihame e Elias se estranharam na entrada da área e foram expulsos.

O Linense volta a campo contra o Palmeiras, no próximo sábado, às 18h30, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo. No mesmo horário, porém, no domingo, o União Barbarense recebe o São Bernardo, no Estádio Antonio Lins Ribeiro, em Santa Bárbara d''Oeste.

LINENSE 2 X 3 UNIÃO BARBARENSE

LINENSE - Leandro Santos; Bruno Ribeiro (Fausto), Fábio Lima, Álvaro e Tarracha; Elias, Leandro Brasília, Gilsinho e Lenilson (Tiaguinho); Fernandinho e Fábio Lopes (Dudu). Técnico - Bruno Quadros.

UNIÃO BARBARENSE - Walter; Juliano, Rafael Silva e Camacho; Alex, Claudio Britto, Bruno Pires (Edílson Azul), Guilherme Batata e César; Bachin (Caihame) e Cesinha (André Cunha). Técnico - Claudemir Peixoto.

GOLS - Fernandinho, aos 18, e Alex, aos 37 minutos do primeiro tempo; Alex, aos 2, Fausto, aos 3, e Bachin, aos 6 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilson Luis Seneme.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Pires, Cesinha, Guilherme Batata. Bruno Ribeiro (Linense)

CARTÕES VERMELHOS - Elias (Linense) e Caihame (Barbarense).

PÚBLICO e RENDA - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).