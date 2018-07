União Europeia apura ajuda pública a clubes espanhóis

BRUXELAS - A União Europeia abriu nesta quarta-feira uma investigação para determinar se cinco clubes espanhóis de futebol, entre eles Real Madrid e Barcelona, obtiveram vantagens injustas por meio de ajudas públicas ilegais.

Com a investigação, a União Europeia pretende saber se clubes do quilate de um Real ou de um Barça têm contado com auxílio estatal para competir com outros times espanhóis ou europeus, como por exemplo o Bayern de Munique na Liga dos Campeões.

Joaquín Almunia, comissário europeu para concorrência na Europa, disse que os times devem funcionar com uma sólida gestão financeira e não viverem "às custas do contribuinte". Na mira do dirigente também estão, neste momento, os seguintes clubes espanhóis: Valencia, Hércules, Elche, Athletic Bilbao e Osasuna.

O governo espanhol, que tinha conhecimento de que esse assunto seria investigado, garantiu que não há nenhuma ação ilegal relativa a ajudas concedidas aos times do país. O ministro de Relações Exteriores da Espanha, José Manuel García-Margallo, afirmou que o governo vai lutar até o fim para defender as equipes espanholas neste caso.

A investigação foi aberta pela União Europeia em um momento no qual a Liga de Futebol Profissional (LFP) da Espanha sofre com dificuldades financeiras. Por meio de um comunicado, a entidade afirmou que "quer mostrar publicamente o seu apoio incondicional e absoluto aos clubes e sociedades anônimas desportivas afiliadas à ela em geral e aos investigados em particular".