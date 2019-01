União Mogi x Santos: onde assistir ao vivo e horário do jogo decisivo

União Mogi e Santos se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, em um confronto decisivo para as duas equipes no Grupo 25 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As duas equipes buscam a classificação e precisam do resultado positivo para não correr risco de eliminação precoce.

União Mogi x Santos terá transmissão do SporTV. O grupo tem a liderança do São Caetano com quatro pontos, mesma pontuação do União Mogi. Em terceiro vem o Santos, com três e o Sergipe, já eliminado, que tem zero. São Caetano e Sergipe se enfrentam nesta quinta-feira, à 17h15. Logo, União Mogi e Santos entrarão em campo já sabendo do que precisam para avançar.

A situação do Santos é a mais delicada. Forte na base, o time alvinegro tropeçou na última rodada e se complicou. Se vencer, está classificado, mas caso empate, só vai avançar se o São Caetano perder para o Sergipe. E caso o time da Baixada Santista seja derrotado mais uma vez, estará eliminado. Já o União Mogi precisa apenas de um empate para avançar.