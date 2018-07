Único classificado no Paulista, Santos busca vantagem nas finais

Mesmo com a classificação antecipada para as quartas de final do Campeonato Paulista, conquistada na noite desta terça-feira, com a derrota do Penapolense para o Botafogo, por 2 a 0, o Santos não deve poupar titulares nem diminuir o ritmo nas quatro rodadas restantes da fase de classificação do torneio estadual.

"Temos que estar focados para chegar lá em cima no Paulista e ficar com a vantagem até o fim", afirmou Marcelo Fernandes, técnico recém-promovido do Santos.

O primeiro colocado na classificação geral do Campeonato Paulista tem a vantagem de fazer em casa o jogo decisivo das fases finais. Após dez rodadas, o Santos tem 26 pontos, três a mais que São Paulo e Corinthians, líderes dos Grupos 1 e 2.

O time santista terá praticamente um mês para se dedicar ao torneio estadual. O Santos volta a enfrentar o Londrina, pelo jogo de volta do Copa do Brasil, no dia 16 de abril, na Vila Belmiro. Pelo Estadual, entra em ação, no sábado, diante do Osasco Audax, no Pacaembu.