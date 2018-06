Confirmado na 'lista de espera' de Tite, Dedé celebra superação no Cruzeiro

O zagueiro Dedé, do Cruzeiro, se emocionou ao comentar a presença de seu nome na lista de 12 suplentes da convocação de Tite para a seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia. Ele nunca tinha sido lembrado pelo treinador até então. Na coletiva em que apresentou os 23 garantidos no Mundial, Tite disse que não revelaria os outros 11, mas "quebrou o protocolo" por Dedé.

"Eu posso dizer que na lista dos 35 têm atletas que nunca foram convocados, mas que nó estamos acompanhando", disse o treinador. "E eu vou falar de um porque ele merece. Dedé, do Cruzeiro, merece, cara. Tu merece porque todo o trabalho que tu realizou de superar. E eu me identifico porque eu passei como atleta. Todo esse problemas de joelho que passou, de ficar fora, de encontrar um clube, uma família, superação e voltar em alto nível."

Ao comentar a lembrança de Tite, Dedé disse viver um momento especial na carreira. "É um momento muito especial na minha carreira. Jamais imaginaria que depois de tudo que passei, pouco tempo de trabalho, eu conseguiria ser lembrado pelo treinador da seleção brasileira. Meu objetivo sempre foi ajudar o Cruzeiro e foi assim até agora."

"Eu não me sentia tão contente assim em muito tempo", afirmou Dedé, emocionado. "O Tite é um ser-humano maravilhoso, com um coração diferenciado. Por tudo que passei nesses três anos, fica até difícil falar. É um momento muito especial na minha vida. Só tenho a agradecer no dia de hoje."