Único invicto como mandante, Palmeiras recebe o Inter para tentar encostar na liderança

Mesmo sem poder contar com a torcida, o Palmeiras recebe o Inter nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, confiante de que pode vencer o atual líder do Campeonato Brasileiro e encostar nas primeiras posições da tabela. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo é o único participante da Série A invicto como mandante nesta temporada e precisa de um resultado positivo para não se distanciar da ponta da classificação.

Em 12 partidas dentro de casa nesta temporada, o Palmeiras conquistou um aproveitamento de 78% dos pontos. Foram quatro empates e oito vitórias em quatro diferentes estádios: Fonte Luminosa, Pacaembu, Morumbi e, claro, o Allianz Parque, para onde retorna depois de ter feito a última partida como mandante, o clássico com o Santos, dentro do estádio são-paulino.

Os números positivos dentro de casa ajudam o Palmeiras a amenizar a apreensão constante pelos resultados irregulares. A equipe deixou escapar no último minuto a vitória sobre o Bahia, em Salvador, no sábado, e ainda precisa de uma sequência mais estável para se consolidar entre os líderes. Luxemburgo na ocasião reclamou da postura do time. "Faltou ser mais 'malandro', faltou segurar a bola na frente, sofrer faltas", comentou.

A cobrança do Palmeiras é por conseguir uma sequência mais positiva para iniciar um mês bastante movimentado. Em setembro o time terá compromissos importantes, entre eles o clássico com o Corinthians, semana que vem, na recém-batizada Neo Química Arena. Já na segunda quinzena será a vez de disputar duas partidas pela Copa Libertadores diante do Bolívar, incluindo um confronto na altitude.

A principal novidade para enfrentar o Inter deve ser o retorno do lateral-esquerdo Matías Viña. O uruguaio se recuperou de problema no quadril e poderia ter sido escalado contra o Bahia, mas Diogo Barbosa foi o escolhido. Ainda em fase final de tratamento, o zagueiro Felipe Melo e o lateral-direito Marcos Rocha vão continuar fora da equipe.

O Inter não poderá contar ainda com o uruguaio Abel Hernández. Recém-contratado, o uruguaio não está com a documentação pronta. Com três vitórias seguidas, o time dirigido pelo argentino Eduardo Coudet deve montar o ataque com Marcos Guilherme e Thiago Galhardo, que é o artilheiro do Brasileirão com quatro gols.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X INTER

PALMEIRAS: Weverton, Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Bruno Henrique, Gabriel Menino e Lucas Lima; Rony e Luiz Adriano. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

INTER: Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Boschilia e Patrick; Marcos Guilherme e Thiago Galhardo. Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Horário: 21h30

Local: Allianz Parque

Na TV: Globo e TNT