Único jogador profissional da seleção do Taiti se aposenta após torneio

PAPEETE - A histórica campanha do Taiti na Copa das Confederações deste ano foi o ponto final da carreira do único jogador profissional da seleção do país. Nesta quinta-feira, o meia-atacante Marama Vahirua anunciou sua aposentadoria a uma rádio local. A informação foi confirmada pela Federação Taitiana de Futebol.

"Hoje é um dia muito triste porque ficamos sabendo que o Vahirua se aposentou. Obrigado por tudo, garoto! Vahirua para sempre", escreveu a entidade em sua página no Twitter. O próprio jogador admitiu que terminou sua carreira "no auge", depois de participar da Copa das Confederações no Brasil.

A seleção taitiana foi um dos destaques da competição. Mesmo sendo o "saco de pancadas" do Grupo B, após goleadas sofridas para Nigéria (6 a 1), Espanha (10 a 0) e Uruguai (8 a 0), conquistou a torcida brasileira. O desempenho foi até considerado bom para uma equipe que conta quase que somente com jogadores amadores.

Único profissional, Vahirua fez praticamente toda sua carreira na França, onde chegou a atuar pela seleção sub-20. Ele começou no Nantes, passou por Nice, Lorient, Nancy e Monaco antes de deixar o país e ir para a Grécia. Lá, atuou a temporada passada pelo Panthrakikos, último clube de sua carreira.