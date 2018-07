Único paulista nas oitavas da Série D, São Bernardo é eliminado nos pênaltis

Último integrante paulista na Série D do Campeonato Brasileiro, o São Bernardo acabou eliminado neste sábado ao ser derrotado pelo São José-RS nas penalidades máximas, por 4 a 3, após empate no tempo normal por 0 a 0. Em Porto Alegre, no duelo de ida entre as equipes, já havia acontecido o mesmo resultado.

No estádio Primeiro de Maio, o São Bernardo não conseguiu fazer uma grande exibição e tomou sufoco do time gaúcho durante os 90 minutos, mas conseguiu segurar o 0 a 0 no placar. Nos pênaltis, Lucas Lino e Dogão acabaram desperdiçando as suas cobranças, dando a classificação para o time gaúcho, pelo placar de 4 a 3.

Outros cinco paulistas foram eliminados ainda na primeira fase: Audax, Red Bull Brasil, XV de Piracicaba, Portuguesa e Ituano.

A igualdade se repetiu no clássico baiano, e deu a vaga nas quartas de final para o Juazeirense, em cima do Fluminense de Feira. No estádio Adauto Moraes, o Juazeirense jogou com o regulamento debaixo do braço após empate por 3 a 3 no duelo em Feira de Santana. O time de Juazeiro se fechou, chegou a sofrer um gol, anulado pela arbitragem e muito reclamado pelo adversário, mas saiu comemorando o 0 a 0, que o levou para a próxima fase do torneio.

Na sexta-feira à noite, o América-RN já tinha garantido sua vaga em cima do Ceilândia-DF. No domingo vão ser conhecidos os últimos cinco classificados.

Nas quartas de final, os confrontos serão através da colocação na tabela de classificação, somando os pontos de todas as fases anteriores. O primeiro colocado pega o oitavo, o segundo o sétimo e assim por diante. A CBF deve divulgar datas e horários dos confrontos na segunda-feira.

Confira os jogos de volta das oitavas de final:

América-RN 2 x 1 Ceilândia-DF (ida 1 x 0)

Sábado

São Bernardo 0 (3) x (4) 3 São José-RS (ida 0 x 0)

Juazeirense-BA 0 x 0 Fluminense de Feira-BA (ida 3 x 3)

Domingo

15h30

Operário-PR x Espírito Santo-ES

16h

Villa Nova-MG x URT-MG

17h

Santos-AP x Maranhão-MA

Globo-RN x Guarany de Sobral-CE

19h

Atlético Acreano-AC x Gurupi-TO