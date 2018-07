Único reforço que virou titular no Santos, Bruno Henrique mira fim de jejum

Único jogador contratado pelo Santos para a temporada 2017 que se tornou titular sob o comando de Dorival Júnior, Bruno Henrique ainda tenta encontrar a sua melhor forma. O atacante até já marcou três gols - todos eles no duelo com o São Bernardo - nas 13 partidas em que disputou, mas nesse momento vive um jejum de cinco jogos. E o atacante sabe que o duelo desta segunda-feira com a Ponte Preta, no Pacaembu, será uma ótima oportunidade para encerrar esse jejum.

"Atacante vive de gols, então sempre queremos marcar. Quero caprichar na segunda-feira para o gol sair e eu poder ajudar a equipe. Além disso, não faltará raça em campo. Temos que colocar o coração na ponta da chuteira e ir para cima. Vamos tirar tudo de dentro da gente para conseguir reverter este resultado", afirmou, exibindo confiança na classificação do Santos.

O Santos perdeu o jogo de ida para a Ponte Preta, em Campinas, por 1 a 0, o que o obriga a triunfar por dois gols de diferença para se garantir nas semifinais e se manter vivo na defesa do título paulista de 2016 - um triunfo por um gol de diferença leva a definição da série para a disputa de pênaltis.

Pelo caráter decisivo da partida e até pelo desafio imposto ao Santos, Dorival optou por fechar à imprensa os treinos do time no CT Rei Pelé neste fim de semana. Bruno Henrique, porém, está garantido entre os titulares da equipe no Pacaembu, estádio onde fez a sua estreia pelo clube, em partida diante do Red Bull Brasil, que foi realizada em fevereiro.

"O treino foi muito qualificado. Não só este, mas todos os trabalhos durante a semana foram muito importantes. Tivemos diversas atividades para aprimorar nosso desempenho. Temos um bom elenco, com bastante qualidade. Precisamos aplicar tudo o que fizemos nestes dias para fazer um bom jogo", disse Bruno Henrique.

O Santos deverá entrar em campo nesta segunda-feira com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Vitor Bueno, Ricardo Oliveira e Bruno Henrique.