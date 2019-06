Único titular nos 8 jogos do Santos no Brasileiro, Lucas Veríssimo será desfalque

As constantes mudanças na escalação do Santos promovidas por Jorge Sampaoli não haviam atingido um jogador: Lucas Veríssimo. Único atleta a ter sido titular nas oito primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, ele terá um descanso nesta quarta-feira, mas não por decisão do treinador argentino. Como recebeu o terceiro cartão amarelo no triunfo por 3 a 1 sobre o Atlético Mineiro, domingo, não poderá enfrentar o Corinthians, na Vila Belmiro, cumprindo suspensão automática.

Nesse período de oito rodadas do Brasileirão, o Santos também entrou em campo duas vezes, pela Copa do Brasil, ambas diante do Atlético-MG. E Lucas Veríssimo também foi titular nesses confrontos, só não tendo completado 900 minutos seguidos atuando pelo time por ter sido substituído aos 16 do segundo tempo do confronto com o CSA, pela terceira rodada da Série A.

Na atual sequência de dez jogos, Lucas Veríssimo ganhou a confiança de Sampaoli. Ele iniciou a temporada lesionado. Quando se recuperou e recebeu uma chance do treinador, foi expulso em seu primeiro jogo no ano, na derrota para o Botafogo de Ribeirão Preto por 4 a 0, pelo Campeonato Paulista. Agora, porém, parecia ter conquistado o status de titular absoluto, algo raro com o treinador argentino.

Sem Lucas Veríssimo, Sampaoli deverá escalar a defesa do Santos com Gustavo Henrique (29 jogos) e Felipe Aguilar (28 jogos), exatamente os dois zagueiros que mais vezes atuaram pelo time em 2019. A outra opção é Luiz Felipe, que disputou 12 jogos com Sampaoli, dois a menos do que Veríssimo e deverá ficar no banco de reservas.

Aguilar garantiu estar pronto para atuar ao lado de Gustavo Henrique ou até mesmo em um sistema com três zagueiros, caso seja essa a opção de Sampaoli para o clássico contra o Corinthians. "As variações geralmente são de acordo como a outra equipe se posta taticamente. Posso jogar pelo meio, pela direita ou esquerda. Não há incômodo", afirmou o colombiano em entrevista coletiva.

Além de Lucas Veríssimo, outros três jogadores atuaram pelo Santos nas oito rodadas do Brasileirão, ainda que nem sempre como titular. São os casos do lateral Victor Ferraz (entrou durante dois jogos), do volante Jean Lucas (entrou em um jogo) e do meia Jean Mota (entrou em três jogos).

Lucas Veríssimo não será o único desfalque do Santos contra o Corinthians, pois o meia Cueva e o atacante Derlis González estão com as seleções do Peru e do Paraguai, respectivamente, para a disputa da Copa América. Além disso, a CBF não desconvocou o atacante Rodrygo, que não se apresentou para a seleção olímpica e também não poderá ser aproveitado por Sampaoli.