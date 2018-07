Uniforme amarelo dá sorte e embala Ponte Preta no Paulistão Nem sempre a tradição ajuda o clube dentro de campo e a Ponte Preta está aprendendo isso na marra. Com o terceiro uniforme amarelo, muito diferente do tradicional preto e branco, o clube conquistou três vitórias e um empate no Campeonato Paulista, ainda sem nenhum revés. Já com a primeira camisa, o elenco tem três derrotas e dois empates. Um número que incita os supersticiosos e cala os tradicionalistas.