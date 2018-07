Uniformes de voluntários da Copa são apresentados na Fashion Rio

RIO - O uniforme dos voluntários da Copa do Mundo será apresentado nesta quinta-feira na Fashion Rio, que está sendo realizada na Marina da Glória. Um grupo de 15 "modelos-voluntários" dividirá a passarela do evento de moda com ex-jogadores, como Cafu e Belletti, as nadadoras Bia e Bianca Feres, além da musa do Mundial, a atriz e apresentadora Fernanda Lima. Foram selecionados 14 mil voluntários entre os 150 mil inscritos.

"Estamos muito felizes por esse espaço na Fashion Rio, em que a alta costura se encontra com o futebol e o voluntariado. Vai ser algo bem espontâneo, com modelos-voluntários de diferentes idades, nacionalidades e aparências", destaca o gerente de voluntários do Comitê Organizador Local (COL), Rodrigo Hermida. "É uma foram de lembrarmos que o mais importante é ter muita vontade receber bem as pessoas e contribuir para o sucesso do evento."

A fornecedora oficial dos uniformes é a Adidas e o kit será entregue em uma mochila. As peças de vestuário serão adaptadas ao clima das 12 cidades-sedes. Todos receberão boné, camiseta, calça que vira bermuda, tênis e meia. Os voluntários de São Paulo, Curitiba e Porto Alegre terão ainda gorro, luvas e casaco de inverno. Nas outras cidades, um casaco impermeável, mais fino, será usado para proteção contra a chuva.

"Usamos nossas principais tecnologias para prover conforto e bem estar para todos que estarão trabalhando no evento", garantiu Rodrigo Messias, diretor do projeto da Copa da Adidas.