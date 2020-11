Union Berlin vence a terceira seguida e se aproxima dos líderes do Alemão

Com uma campanha surpreendentemente positiva neste início de Campeonato Alemão, o Union Berlin conquistou a terceira vitória consecutiva no campeonato ao derrotar o Colônia por 2 a 1 neste domingo, fora de casa, no encerramento da oitava rodada.

Com o resultado, o time da capital alemã chegou a sete jogos de invencibilidade na competição. São quatro vitórias, três empates e uma única derrota. O Union Berlin ocupa a quinta colocação, com 15 pontos, e agora está mais perto dos líderes, a quatro do Bayern de Munique, o primeiro colocado. O Colônia, por sua vez, segue afundado na 17ª e penúltima posição, com apenas três pontos, e segue sem ganhar no Alemão.

A vitória dos visitantes foi assegurada com gols dos atacantes Awoniyi, aos 27 minutos do primeiro tempo, e Max Kruse, aos 18 da segunda etapa, marcando no rebote da penalidade que ele mesmo perdeu. Os anfitriões diminuíram com Skhiri, meio-campista francês naturalizado tunisiano.

Em confronto direto na briga contra o rebaixamento, o Mainz conquistou a primeira vitória no Campeonato Alemão ao superar o Freiburg por 3 a 1, fora de casa, deixou a lanterna para o Schalke 04 e subiu para o 15º lugar, com quatro pontos. O Freiburg tem seis e ocupa o 14º posto. O atacante francês Jean-Philippe Mateta foi o grande destaque da partida ao marcar os três gols de sua equipe.