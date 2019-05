Unión Calera x Atlético: onde assistir e horário do jogo pela Sul-Americana

O Atlético-MG deixa de lado a boa campanha no Campeonato Brasileiro e foca suas atenções na disputa da segunda fase da Copa Sul-Americana. O time mineiro enfrenta nesta terça-feira, às 21h30 (horário de Brasília, o Unión Calera, no estádio Nicolás Chahuán Nazar, em La Calera, região de Valparaíso, no Chile. O jogo da volta está marcado para o dia 28 de maio.

ONDE ASSISTIR UNIÓN CALERA X ATLÉTICO?

O jogo terá transmissão ao vivo com exclusividade pelo canal online DAZN. O classificado deste confronto vai enfrentar nas oitavas de final o vencedor de Sol de América x Botafogo.

ÚLTIMOS JOGOS

O Galo estreia na Sul-Americana, após ser eliminado ainda na fase de grupos da Copa Libertadores. Já o Calera passou pela Chapecoense na primeira fase com um empate sem gols em casa e 1 a 1 em Chapecó, se classificando pelo critério de saldo de gols marcados fora de seus domínios.

O clube mineiro vem embalado com a boa vitória sobre o Flamengo por 2 a 1, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, resultado que o deixou na cola do líder Palmeiras. O Calera perdeu em casa para o Unión Española por 2 a 1, na sexta-feira, e está na quarta colocação do Campeonato Chileno, com 22 pontos. O líder é o Universidad Católica.