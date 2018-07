United amplia liderança após vitória sobre Sunderland

O United, que ruma para o 20º título e seu quinto nas sete últimas temporadas, saiu na frente aos 27 minutos, quando Robin van Persie finalizou uma corrida pela esquerda com um tiro que desviou na coxa de Bramble e desorientou o goleiro Simon Mignolet.

Van Persie, que marcou 19 gols na liga inglesa na atual campanha mas não encontrava a rede desde a vitória de 2 x 0 sobre o Everton em 10 de fevereiro, disse ao canal de TV Sky Sports que vai reclamar o gol como seu.

"É claro, não há dúvida. Fazia um tempo, então é bom marcar de novo, e foi um gol importante", declarou o holandês.

Michael Carrick, meio-campista do United eleito o jogador da partida, acrescentou: "Achei que jogamos um futebol muito bom e controlamos o jogo, mesmo sem criar todas as oportunidade de gol que gostaríamos".

"Eles estão lutando com garras e dentes, mas nos defendemos bem e estamos felizes com os três pontos".

Foi o sétimo êxito consecutivo do United no campeonato, seu sexto jogo sem sofrer gols e sua 25ª conquista em 30 partidas na liga --um recorde de vitórias entre os mais bem colocados a esta altura da campanha desde que a liga começou em 1888.

O United marcou gols em suas 18 últimas e invictas partidas e soma 77 pontos, 18 acima do segundo colocado Manchester City, que enfrenta o Newcastle United no campo do adversário desde o meio-dia (horário de Brasília).

O técnico Alex Ferguson, cuja equipe recebe o City no dia 8 de abril depois de visitar o Chelsea na reprise das quartas de final da Copa da Inglaterra na segunda-feira, elogiou seus jogadores.

Apesar do placar estreito, o United jamais foi seriamente ameaçado pelot time da casa, que só raramente penetrou sua defesa.

O Sunderland, que não vence há oito jogos, terminou a partida em 16º lugar, quatro pontos acima da zona de rebaixamento.

