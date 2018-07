United assume liderança após vitória sobre o City

Wayne Rooney colocou os visitantes na frente aos 16 minutos com um lançamento no canto esquerdo da rede e somou mais um gol à sua conta com meia hora de jogo.

O City reagiu graças a um gol de Yaya Touré aos 15 do segundo tempo, e Pablo Zabaleta igualou o placar faltando quatro minutos para o fim. Mas o empate durou muito pouco, já que a falta batida por Van Persie garantiu os três pontos para o United.

As comemorações do United foram um tanto ofuscadas quando o zagueiro Rio Ferdinand teve que abandonar o campo com um corte acima do olho esquerdo depois de receber o impacto de um objeto lançado da grade de proteção.

O resultado põe fim a um período de quase dois anos de invencibilidade do City em casa na liga inglesa, e deixa o United no topo da tabela com 39 pontos de 16 encontros, enquanto o City acumula 33.

Em outras partidas da rodada, o Arsenal ganhou de 2 x 0 do West Bromwich Albion, o Aston Villa e o Stoke City empataram sem gols e o Southampton bateu o Reading por 1 x 0, enquanto o Chelsea goleou o Sunderland por 3 x 1 e o Wigan Athletic empatou em 2 x 2 com Queens Park Rangers.

O Everton derrotou o Tottenham por 2 x 1 nesse domingo.

(Por Sonia Oxley)