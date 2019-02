United bate Chelsea em Londres e vai às quartas da Copa da Inglaterra

Chelsea e Manchester United fizeram nesta segunda-feira o jogo mais esperado das oitavas de final da Copa da Inglaterra. Atuando em casa e em momento complicado na temporada, o time londrino pressionou durante boa parte dos 90 minutos, mas viu o adversário ser bem mais preciso para aproveitar as oportunidades e garantir a vitória por 2 a 0.

Com o resultado, o Manchester calou o Stamford Bridge, eliminou o Chelsea e se tornou o oitavo classificado às quartas da competição. Ao lado do time de Ole Gunnar Solskjaer, estão Watford, Brighton & Hove Albion, Milwall, Manchester City, Wolverhampton, Crystal Palace e Swansea.

O Manchester se recuperou da derrota em casa para o Paris Saint-Germain, que complicou sua situação na Liga dos Campeões, e seguiu mostrando evolução sob o comando de Solskjaer, mais uma vez liderado pelo francês Pogba, que nesta segunda deu assistência para o gol de Ander Herrera e também deixou sua marca.

O começo do jogo, no entanto, foi todo do Chelsea. O time da casa tomou o campo de ataque e assustou com Higuaín, Hazard e Pedro. Em uma de suas primeiras chegadas, porém, o Manchester abriu o placar. Aos 30 minutos, Pogba fez boa jogada pela esquerda, pedalou para cima do marcador e cruzou na cabeça de Ander Herrera, que finalizou cruzado para a rede.

O gol assustou o Chelsea, que seguiu dominando a posse de bola mas já não assustava o gol de Romero. Já o Manchester foi novamente preciso para selar o placar aos 44. Rashford foi lançado em profundidade pela direita, nas costas de Alonso, e cruzou para o meio da área. Pogba mergulhou e marcou o segundo.

Precisando reagir, o Chelsea se tornou ainda mais ofensivo na etapa final, mas encontrou um Manchester fechado, preparado para a pressão. Hazard, em jogada individual pela direita, criou a jogada mais perigosa, mas foi pouco para ameaçar a vitória dos visitantes.

Agora, o Chelsea volta as atenções para a Liga Europa, na qual decide uma vaga às oitavas de final quinta-feira contra o Malmö, em casa, após vencer por 2 a 1 na ida. Já o Manchester retorna a campo no domingo, quando recebe o Liverpool pelo Campeonato Inglês.